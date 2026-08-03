Хотели высмеять советника Зеленского, но издали свой дрон: "Флэш" рассказал о курьезе россиян

Сергей «Флэш» Бескрестнов

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Украинские военные уничтожили очередной российский беспилотник. После его избиения оказалось, что оккупанты невольно помогли защитникам его заметить.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, военный эксперт и советник ОПУ Сергей Флеш Бескрестнов.

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БпЛА, который издали россияне

Он поблагодарил бойцов Батареи зенитные беспилотные авиационные комплексы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж» за успешное уничтожение вражеского БпЛА.

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По словам Бескрестнова, россияне нанесли на дрон контрастную надпись, которая сделала ее более заметной в небе.

«Но грамматику нужно подтянуть. Ну что за Флешь, — иронически написал он.

Напомним, Россия начала применять реактивные «Шахеды» с возможностью онлайн-управления, которые могут представлять угрозу значительной части территории Украины. По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея «Флеша» Бескрестнова, из-за технологических особенностей такие дроны имеют ограниченную дальность управления, однако в пределах определенной зоны способны атаковать как статические, так и движущиеся цели. Он обнародовал карту, на которой красным цветом обозначены регионы потенциального риска, и призвал владельцев предприятий, складов и АЗС готовить укрытие для работников и внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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