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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хотели высмеять советника Зеленского, но издали свой дрон: "Флэш" рассказал о курьезе россиян

Россияне сами помогли обнаружить и уничтожить беспилотник.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Сергей «Флэш» Бескрестнов

Сергей «Флэш» Бескрестнов

Украинские военные уничтожили очередной российский беспилотник. После его избиения оказалось, что оккупанты невольно помогли защитникам его заметить.

Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, военный эксперт и советник ОПУ Сергей Флеш Бескрестнов.

БпЛА, который издали россияне

БпЛА, который издали россияне

Он поблагодарил бойцов Батареи зенитные беспилотные авиационные комплексы 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Рубеж» за успешное уничтожение вражеского БпЛА.

По словам Бескрестнова, россияне нанесли на дрон контрастную надпись, которая сделала ее более заметной в небе.

«Но грамматику нужно подтянуть. Ну что за Флешь, — иронически написал он.

Напомним, Россия начала применять реактивные «Шахеды» с возможностью онлайн-управления, которые могут представлять угрозу значительной части территории Украины. По словам советника президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергея «Флеша» Бескрестнова, из-за технологических особенностей такие дроны имеют ограниченную дальность управления, однако в пределах определенной зоны способны атаковать как статические, так и движущиеся цели. Он обнародовал карту, на которой красным цветом обозначены регионы потенциального риска, и призвал владельцев предприятий, складов и АЗС готовить укрытие для работников и внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

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Дата публикации
Количество просмотров
97
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