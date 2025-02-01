Хотели завладеть полмиллионом долларов: отец и старший сын заказали похищение младшего

В Запорожье правоохранители разоблачили преступную схему, где отец и старший сын, находясь за границей, заказали похищение младшего, который занимался криптовалютой, чтобы завладеть его деньгами.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"По замыслам заказчиков, младшего брата должны были похитить и подвергнуть пыткам, чтобы заставить его отдать им флешку с доступами к криптокошельку, на котором якобы есть 500 000 долларов", — говорится в сообщении.

Оперативники инсценировали похищение, присылая старшему брату окровавленные фото, чтобы подтвердить «успех» операции. После этого отец обратился к бывшей жене с требованием отдать флешку и перечислить деньги за освобождение сына. После получения доказательств заказчики передали второй транш "исполнителю".

На данный момент отцу и старшему сыну готовятся заочные подозрения за вымогательство, а также материалы для объявления их в розыск. За свои преступления им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве на "Хрещатике" пьяный рецидивист угрожал полиции оружием.

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