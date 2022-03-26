"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем": премьер Польши о странах, против введения миротворцев

"Хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем": премьер Польши о странах, против введения миротворцев

Моравецкий отметил, что в таком случае из Украины могут уехать десятки миллионов беженцев.

Польский премьер Матеуш Моравецкий высказался за введение в Украину миротворческого контингента, а для понимания ситуации предложил коллегам из других стран представить, что вся Украина превращается в Мариуполь.

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Об этом сообщает Гордон.ua.

Все больше стран-членов НАТО поддерживают идею введения миротворческой миссии на территории Украины. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил на пресс-конференции после саммита Европейского совета в Брюсселе.

"Мы уже знаем из средств массовой информации за предыдущие несколько дней положительные реакции из Дании и Литвы. Сегодня я могу сказать, что другие государства-члены выразили свое одобрение, но они также ожидают определенной поддержки и всеобщего голоса со стороны НАТО. Мы также подчеркиваем, что это должна быть миссия НАТО», – сказал Моравецкий.

Премьер Польши обратился к тем, кто настроен скептически к идее введения миротворцев.

"Были и такие в зале Евросовета, что хотелось бы, чтобы они представили, что вся Украина становится Мариуполем, разбомбленным городом, откуда люди вынуждены бежать", — сказал он.

Он добавил, что в таком случае количество беженцев из Украины может равняться десяткам миллионов.

"Я думаю, что сегодня, глядя на варварское поведение Путина и россиян, российских солдат, можно представить худшие сценарии. К сожалению, я могу представить худшие сценарии, поэтому изложение этой концепции находит все более благодатную почву", – добавил Моравецкий.

Напомним, что Польша совместно со Словенией и Чехией подготовили план, включающий 10 пунктов для поддержки Украины и прекращения войны.