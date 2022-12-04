"Хотелось бы увидеть другую картину": Гайдай о фотографиях казненных гражданских оккупантами в Луганской области

Сеть шокировала фотографии с телами повешенных гражданских. Z-каналы сообщают, что казнены жители Луганщины, которые сдавали ВСУ позиции ВС РФ.

Фотографии прокомментировал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"По поводу опубликованных в сети фото с повешенными людьми. По состоянию на данный момент мы не имеем на 100% подтвержденной информации. Проводится проверка. Мы обязательно проинформируем, как только картина будет полной. Доверяйте только проверенным источникам информации", — сказал Гайдай.

Он добавил, что все может быть правдой, поскольку известно о случаях пыток, изнасилований и расстрелов оккупантами мирных жителей Луганщины.

"Хотелось бы увидеть другую картину в Луганской области. Но это не зависит от области. Везде, где были русские, они повсюду одинаковы. Повсюду находили следы зверств и военных преступлений российской федерации", — сказал Гайдай.

Напомним, что житель Казачьей Лопани в Харьковской области рассказал, как его семью пытали оккупанты. А в Херсонской области оккупанты до смерти замучили местного пастора и его 19-летнего сына.

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