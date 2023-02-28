"Хотели почувствовать себя равноценными людьми": однополая пара подала в "Дії" заявку на брак

ЛГБТ-пара подала заявку на брак, хотя понимает, что им придет отказ.

Однополая пара парней подала заявку на брак в приложении "Дії".

Об этом рассказал один из влюбленных Виталий Царюк в Facebook.

ЛГБТ-пара Виталий Царюк и его партнер Виктор понимают, что им придет отказ из-за запрета однополых браков в Украине, но говорят, что "хотелось немного почувствовать себя равноценным человеком".

"Мы с Виктором подали заявку на однополый брак в Украине. С сегодняшнего дня украинцы могут подать заявку на брак на сайте "Дія". Система не проверяет пол заявителей. Нашим отношениям уже 7 лет. За это время мы пережили столько разного опыта, что Netflix хватит сезонов на 8. Но для государства мы и дальше друг другу никто", – отметил он.

Царюк объяснил, какие трудности возникают у однополых пар в Украине.

"Я все еще не могу быть вписан в "семейную" страховку партнера. В случае моей смерти, Виктору нужно будет уплатить налог 5% от стоимости моего имущества, которое ему перейдет по завещанию, которое нужно заключить за деньги, чего не платят люди в зарегистрированном браке.

Совместное приобретенное имущество за эти 7 лет все еще не принадлежат нам обоим. А это – куча техники, велосипеды и один недостроенный дом. Результаты медицинского обследования являются тайной и сообщаются только супругам, говорит Семейный кодекс, что тоже пригодится, когда я буду старым и недееспособным", – говорит Виталий.

Ранее украинка рассказала, что выходит замуж за ЛГБТ-военного, чтобы обеспечить права его партнера.

Напомним, что в августе прошлого года более 25 тысяч украинцев подписали петицию о легализации однополых браков.

В ответ президент Владимир Зеленский заявил, что для легализации однополых браков нужно менять Конституцию, а во время военного положения это сделать невозможно.

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