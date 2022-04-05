"Хотим показать масштабы потерь оккупантов": ВСУ уничтожили десятки вражеской техники под Харьковом

Оккупанты остались без танков, БТРов, грузовиков.

В Харьковской области военнослужащие ВСУ разбили десятки вражеской техники оккупантов.

Об этом сообщается на странице бригады в Сети.

"Разбитая российская техника в одном из освобожденных сел на юге Харьковщины. Обычно мы публикуем немного фотографий в одном сообщении, но сейчас хотим показать масштабы потерь оккупантов. Ведь это результаты нашей работы только в одном небольшом населенном пункте", — сообщили в пресс-службе бригады.

Масштабы уничтоженной техники армии РФ поражают. Этому подтверждение более 4 десятков фотографий с места происшествия. Благодаря работе ВСУ оккупанты потеряли бензозаправщики, БТРы, грузовики, "Солнцепек", и еще многое. Уцелевшее подремонтируют и заберут на нужды ВСУ.

Напомним, что Объединенные силы в течение текущих суток успешно отразили семь вражеских атак, нанесли потери российским оккупантам.