"Хотим жить как сильное государство": Зеленский предложил способы помочь Украине

Украинский президент призвал западных партнеров усилить армию и экономику нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции безопасности предложил западным партнерам оказывать Украине предметную и безусловную помощь ввиду угрозы на восточных границах.



Об этом стало известно из трансляции выступления главы государства.

"Хотите нам помочь? Есть много предметных вещей. Усильте нашу армию, вооружение и т.д. Усильте нашу экономику, инвестируйте в наше государство, заводите свой бизнес. Если боитесь, откройте дешевые деньги, дайте безусловные деньги”, — предложил украинский президент.

Он напомнил, что каждый раз, когда Украине оказывают финансовую помощь, выдвигают условия по внедрению тех или иных реформ.

"Есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой такая сильная армия и которая делает реформы? Это все очень сложно. Но мы не паникуем, мы живем – мы просто хотим жить как сильное государство”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее НАТО повысило боевую готовность сил быстрого реагирования, чтобы быть готовым ко всем возможным сценариям защиты Североатлантического альянса.

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