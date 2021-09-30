"Хотя бы никого не убило на остановке": в Полтаве во время движения у маршрутки отвалилось два колеса (видео)

Полтавский транспорт удивляет своим техническим состоянием.
В Полтаве у маршрутки во время движения отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, где стояли люди.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава".
На видео с регистратора видно, как сначала отлетело переднее, а потом и заднее колесо. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
В Сети пользователи отреагировали
- Хотя бы никого не убило колесом на остановке
- Вопрос, за что восемь гривен?
- Все маршрутки нужно сдать на металлолом
- Какой кошмар! Мог кто-то пострадать
Напомним, в Харькове во время движения загорелась маршрутка, в салоне которой ехали пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.