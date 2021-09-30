"Хотя бы никого не убило на остановке": в Полтаве во время движения у маршрутки отвалилось два колеса (видео)

"Хотя бы никого не убило на остановке": в Полтаве во время движения у маршрутки отвалилось два колеса (видео)

Полтавский транспорт удивляет своим техническим состоянием.

В Полтаве у маршрутки во время движения отпало два колеса. При этом одно влетело в остановку, где стояли люди.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Т. Полтава".

На видео с регистратора видно, как сначала отлетело переднее, а потом и заднее колесо. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

В Сети пользователи отреагировали

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Напомним, в Харькове во время движения загорелась маршрутка, в салоне которой ехали пассажиры. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

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