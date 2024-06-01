"Хочет быть президентом-лузером?": Зеленский отреагировал на заявления Трампа об уступках в войне

Зеленский заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым: речь идет не только об личности американского лидера, но и об институционности США.

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Президент уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне. По мнению президента, вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит диктатора.

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"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Например, давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут" с этим мириться, но он может тогда сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия голыми руками не сможет воевать с многомиллионной армией. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. мира будет этот президент США?", – сказал он.

Зеленский заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только об личности американского лидера, но и об институциональности США. Они уже не будут являться лидерами в мире.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война", – заявил президент Украины.

Что предшествовало

Напомним, Дональд Трамп уже не раз заявлял, что знает, как закончить войну в Украине. Так, в мае 2023 года он заверил, что закончит войну через 24 часа, если его изберут президентом США.

В январе 2024 года Трамп сказал, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы услышать план Дональда Трампа по окончании войны в Украине через 24 часа.

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