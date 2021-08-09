"Хотя здесь медуз нет": в Геническе люди плавают на улицах после ливня (фото)

Люди развлекаются и шутят.
В Геническе после сильного дождя затопило улицу возле городского пляжа.
Так, улица Набережная вместе с автостоянкой превратилась в настоящий бассейн. Об этом сообщает kherson.net.ua.
Дети плавают в надувных кругах по лужам, а туристы шутят: "Хоть здесь медуз нет!"
Напомним, 7 августа трассу Одесса-Николаев после атаки ночного циклона покрыло толстым слоем града.
В Кирилловке после наводнения, которое принесли сильные ливни, туристы устроили необычные "соревнования": автомобилисты соревновались в преодолении лужи.
По данным синоптиков, последний месяц лета будет жарким и богатым на осадки. Бури и дожди с грозами ожидаются в Украине в первой декаде августа.
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