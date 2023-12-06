Хотят бросать молодежь на войну: россияне открывают центры спецподготовки на ВОТ

Оккупанты никогда не брезговали циничным и грубым нарушением международного права.

Во временно оккупированном Луганске россияне запускают центр под названием "Воин". Его задача – готовить молодое поколение к будущей службе в армии РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Российскую организацию заботится некий Александр Зайцев, именно он и занимается открытием филиала в Луганске. Курирует это направление депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий.

Назначенные люди уже выполняют задачи минобороны РФ по рекрутингу и подготовке молодежи к дальнейшей службе во вражеской армии. В частности, подростков будут учить:

основам стрельбы;

работе с БПЛА;

работать со средствами связи и РЭБ.

Оккупанты намерены направлять детей в возрасте от 14 лет на военную подготовку. Более того, уже с 16 лет сразу готовить к мобилизации. Как известно, это грубое нарушение Женевской конвенции.

Заметим, на оккупированных территориях людям предлагают деньги за положительные отзывы о захватчиках.

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