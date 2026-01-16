- Дата публикации
Хотят ли украинцы референдум касвтельно мира: результаты опроса
Социологи выяснили отношение граждан к возможному референдуму касательно мирного соглашения.
Среди украинцев отсутствует полное понимание необходимости проведения референдума относительно потенциального мирного соглашения. Взоры граждан разделились, хотя большинство все же склоняются к идее проведения.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
По результатам опроса идею утверждения мирного соглашения через всенародное волеизъявление поддерживает немногим более половины населения — 55% респондентов.
С другой стороны, значительная часть общества относится к этой инициативе с предостережением или откровенным неприятием, а именно:
32% опрошенных выступают категорически против проведения такого референдума;
А 14% граждан сомневаются или не смогли определиться со своей позицией.
Напомним, по данным опроса КМИС, большинство украинцев не поддерживают сценарий территориальных уступок России в обмен на гарантии безопасности Запада. Более половины респондентов категорически отвергают идею вывода войск из подконтрольной части Донбасса, указывая на недоверие к РФ и международным гарантиям.
В то же время часть опрошенных допускает такой компромисс только при реальных и юридически обязывающих гарантиях безопасности, в частности военного присутствия союзников и усиления вооружения Украины.