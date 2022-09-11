Хотят окончательной победы Украины: Пионтковский рассказал о целях США в войне против России

Если раньше американцы еще сомневались и могли согласиться на перемирие, то визит Блинкена в Киев свидетельствует об обратном.

Об этом 11 сентября в эфире телемарафона сказал российский политолог Андрей Пионтковский.

"Цель США — победа Украины и восстановление ее территориальной целостности и ослабление РФ до такого предела, что она больше не захочет быть агрессором. Америка и Запад хотят окончательной победы Украины. Этому способствовал манифест американских аналитиков, который они опубликовали 17 августа. Его составили бывшие генералы, командующие войсками США в Европе. Они там спросили, помогут ли США Украине в войне против России, которая угрожает безопасности всей Европы. Как следствие — были эти все решения", — пояснил Пионтковский.

Политолог заметил, что военные победы Украины окончательно расставили все акценты.

"Военные победы Украины окончательно расставили акценты. Путинская агентура в США все еще убеждала, что Россию все равно невозможно победить, а вся помощь будет тщетна, потому что погибнет много людей. А Украина доказала, что она не только может победить, а она побеждает. Решающую роль в победе Украины все же будут иметь США. Также есть большие друзья Украины — это Великобритания, которая всегда молча оказывала помощь", — подчеркнул Пионтковский.

Напомним, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

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