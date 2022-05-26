Хотят остаться надолго: российские оккупанты строят третью линию обороны на Херсонщине

Россия уже строит третью линию обороны на оккупированном юге Украины.

Российские захватчики намерены закрепиться на Херсонщине и на Запорожье.

Об этом сообщают в ГУР Минобороны.

По полученной разведчиками информации, перегруппировка российских войск в Херсонской области и в оккупированных районах Запорожской области свидетельствует о намерении России закрепиться на этих территориях. В эту группировку, кроме сухопутных войск, входят воздушный и морской компоненты.

"В Херсонской области, на захваченной территории Запорожской области, мы видим усиление, которое происходит в результате перемещения войск с территории Крымского полуострова. А это идет транзитом из российской федерации. И соответственно мы видим, насколько мощная развертывающая сейчас Россия группировку войск на оккупированных территориях юга Украины", – рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону на оккупированных территориях. Готовятся соответствующие инженерные постройки, строятся даже не одна и не две, а третья линия обороны.

"Это говорит о том, что оккупация этих территорий, а можно говорить о перспективе, что Российская Федерация хочет остаться надолго. Именно эти военные аспекты, военные индикаторы указывают на намерения России захватить и удерживать эти территории", – отметил представитель военной разведки Украины.

Напомним, что российские оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине.

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