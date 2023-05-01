Хотят "поссорить" Зеленского и Залужного: в СНБО рассказали об очередном фейке россиян

Украинцев предупредили об очередных фейках от россиян в Facebook.

Россияне продолжают совершать в соцсетях информационно-психологические операции. В частности, страна-террорист распространяет "вбросы" о якобы "противостоянии" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при СНБО.

Так, российские пропагандисты придумали фейки и запустили в Facebook рекламную кампанию о том, что Валерия Залужного вроде бы готовят на роль будущего украинского президента.

"Это уже не первая попытка публично «поссорить» Зеленского и Залужного, чтобы спровоцировать панические настроения среди украинцев. Эти слухи опроверг министр обороны Резников, а секретарь СНБО Данилов назвал их попыткой России расшатать ситуацию в Украине", — говорится в сообщении.

Известно, что рекламная кампания была запущена со страницы в Facebook под названием Active join 29 апреля, в тот же день была создана фейковая страница. На данный момент она не заблокирована и все ее "рекламы" еще могут появляться в лентах пользователей Facebook, но сама страница пустая.

Напомним, главный пропагандист Кремля Соловьев разоблачил "двойника" Зеленского.

Читайте также: