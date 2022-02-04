Хотят принимать всех: на Черниговщине будут платить женщинам, чтобы они рожали в местной больнице

Местная община хочет сохранить свое родильное отделение.
В г. Мена Черниговской области больница будет платить женщинам по 2 тыс. грн за то, что они будут у них рожать. Таким образом местные власти хотят сохранить родильное отделение.
Об этом сообщает "Суспильне".
С 1 января Минская больница будет получать чуть больше 7 тыс. грн за роды вместо 15 тыс. грн. Это произошло из-за того, что больнице в прошлом году родила только 141 женщина. Больница сможет получить больше денег за роды впоследствии, если в течение трех месяцев подряд будет 38 рожениц, однако по состоянию на 4 февраля там родило только 7 женщин.
Чтобы сохранить родильное отделение, местные власти приняли программу, согласно которой каждая женщина, которая будет рожать в их больнице, получит 2 тыс. грн. Там говорят, что готовы принимать рожениц из других регионов, независимо от места регистрации.
"Думаем, что это позволит стимулировать женщин, привлечет их рожать именно в Мене. Мы открыты для всех. Ну и, конечно же, это позволит сохранить наше родильное отделение", — говорит председатель Менской громады Геннадий Примаков.
Глава громады объясняет, что в местном бюджете на первое полугодие 2022 года уже заложили 200 тыс. грн. Их хватит для ста женщин. Однако, если желающих будет больше, то местные власти готовы увеличить финансирование.
Заведующий акушерско-гинекологическим отделением Менской городской больницы Олег Тимошенко подчеркнул, что в их родильном отделении за последние три года не потеряли ни одного новорожденного.
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