"Хотят размыть нацию": Подоляк рассказал о принудительном вывозе россиянами украинцев с оккупированных территорий

Украина вернет из России всех депортированных граждан, которых захватчики незаконно вывезли в страну-агрессора.

Украина уже готовится к переговорам с Россией о возвращении депортированных с оккупированных территорий украинцев. Процесс будет проходить одновременно с переговорами по обмену пленными.

Об этом сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в интервью "НВ".

По его словам, ныне РФ поступает подобно 1940 годам, когда переселяла тех, кто был не лоялен к Советскому Союзу. Он пояснил, что, по имеющейся информации, всех граждан Украины, незаконно вывезенных в РФ, оккупанты отправляли в отдаленные уголки страны-агрессорки.

"Это такая традиция, технология – размыть нацию. То есть отправить их туда, где к ним будут относиться отвратительно, с ненавистью, чтобы унизить этих людей. Безусловно, 90% людей, которых они забрали в РФ, вынуждены были туда уехать, поэтому что гуманитарных коридоров в Украину не было", – сказал Подоляк.

Он также подтвердил, что готовятся переговоры по возвращению этих украинцев в страну.

"Пока готовимся. Это на уровне Верещук (вице-ппремьера, министра по вопросам реинтеграции – Ред.). Готовимся говорить об обмене пленными в целом, в частности по возвращению наших граждан. Планы есть, но надо юридически все подготовить, потому что это же россияне – с ними невозможно говорить просто по-человечески, нужно с ними говорить чисто юридически", – добавил Подоляк.

Советник главы ОП также отметил, что депортированные в Россию украинцы не смогут чувствовать себя комфортно, поскольку "наши граждане точно из совершенно иного ценностного измерения".

"Мы всех заберем. Это не вопрос. Мы заберем всех своих граждан, все наши вернутся в Украину. Нет ни одной РФ – это страна, которая уже навсегда будет страной-изгоем. Точка. Там нельзя будет жить, делать карьеру, учиться ", – добавил он.

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