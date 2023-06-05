Хотят ввести в заблуждение: Россия готовит против украинцев масштабную ИПСО по контрнаступлению ВСУ

У пропагандистов заготовлены старые видео и фото с якобы подбитой украинской техникой и погибшими.

Украинцы предупреждают, что российские войска активизируют свои информационно-психологические операции (ИПСО) по контрнаступлению ВСУ.

Об этом сообщает телеграмм-канал "СтраткомЗСУ".

Отмечается, что на российских телеграмм-каналах и соцсетях планируется распространение недостоверной информации о боевых действиях ВС Украины, в частности о начале контрнаступления и больших потерях во время операции.

"С целью деморализации украинцев и введения в заблуждение сообщества (в том числе собственного населения) российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении, его направлениях и потерях украинской армии. Даже если контрнаступления и нет", — говорится в сообщении.

Для этого у пропагандистов заготовлены старые видео и фото, которые показывают подбитую технику, погибших и пленных, а также другие фейковые материалы.

"Напоминаем, что достоверную информацию можно получить только в оперативных сводках Генерального штаба, структур стратегических коммуникаций и определенных официальных спикеров Сил обороны и ВС Украины", — подчеркивают в тг-канале.

В России заявили о масштабном контрнаступлении ВСУ

Напомним, 5 июня в Министерстве обороны РФ заявили о начале контрнаступления ВСУ по пяти направлениям. По их информации, операция началась утром 4 июня. Вроде бы Украина задействовала сразу 8 батальонов. Официальной информации от украинского командования пока нет. Вероятно, это была разведка боем.

Тем временем американские аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают о продвижении украинской армии на Запорожском направлении. И, вероятно, в некоторых местах прорвали первую линию обороны россиян и зашли в глубь от 500 м до 3 км.

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