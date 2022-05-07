Хотят закрепиться в городе: в Херсоне оккупанты увеличили количество блокпостов и передвижных патрулей

Хотят закрепиться в городе: в Херсоне оккупанты увеличили количество блокпостов и передвижных патрулей

С начала марта, когда российские войска вошли в Херсон, оккупанты пытаются там закрепить свою "власть".

Во временно захваченном областном центре россияне принимают разные меры, чтобы закрепиться в городе. В частности, военные государства-террориста пытаются хоть как-то обеспечить деятельность российско-оккупационных войск и поддержку российского оккупационного режима.

Об этом сообщили 7 мая в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины

В городе захватчики государства-оккупантки России увеличили количество блокпостов и передвижных патрулей.

К слову, на днях в Херсон приехал путинский прихвостень – секретарь генерального совета путинской партии "Единая Россия" Андрей Турчак и заявил, что "Россия здесь навсегда".

Как сообщалось, российские военные и их муртады пытаются создать систему областных департаментов, используя помещения и ресурсы коммунальных предприятий Херсонского областного совета.

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