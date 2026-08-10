Разоблачил нарушение — получил уголовное дело: Лубинец заявил о преследовании своего представителя на Закарпатье / © twitter.com

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о давлении на себя и свою команду, в частности на представителя в Закарпатской области, из-за выявленных нарушений в ТЦК.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в своем заявлении в соцсетях.

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Омбудсмен напомнил, что ранее рассказывал, как его представитель в Закарпатской области Андрей Крючков уличил многочисленные нарушения со стороны работников ТЦК. В частности, речь шла о мобилизации мужчин с действующими отсрочками или бронированием.

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Открыть дело не против того, кто возбуждал, а кто об этом заговорил

«Но, похоже, эти факты оказались для кого-то слишком неудобными. Вместо должной реакции на выявленные нарушения под давлением оказался тот, кто о них заговорил», — возмущается Лубинец.

По его словам, против Андрея Крючкова хотят открыть уголовное производство якобы за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

«Это уже не просто давление. Это попытка связать руки тем, чья работа — защищать права людей. И называть вещи нужно своими именами: я вижу в таких действиях признаки вмешательства в работу Уполномоченного и его представителя с целью воспрепятствовать выполнению служебных обязанностей. Ответственность за это предусмотрена ст. 344 УК Украины», — говорит Лубинец.

«Сильная армия начинается с закона»

Омбудсмен соглашается, что Силы обороны нуждаются в кадровом пополнении. Но подчеркивает, что мобилизация «не дает никому права переступать через закон и человеческое достоинство».

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Омбудсмен убежден, что ВСУ вредят не те, кто говорит о нарушениях, а отправляющие в армию тяжелобольных и людей, которые по состоянию здоровья не способны нести службу.

«Поэтому попытки заставить нас молчать не сработают. На каждый факт нарушения прав человека во время мобилизации я реагировал и буду реагировать принципиально и жестко. Ибо сильная армия начинается не с бесправия. Она начинается с закона, ответственности и уважения к человеку», — подчеркнул он.

Шокирующие факты нарушений во время мобилизации

В ответ на информационную атаку против Офиса омбудсмена Дмитрий Лубинец обнародовал ряд поступивших к нему резонансных обращений за последнюю неделю:

10 июля 2026 года. Одесса. Мобилизуют 41-летнего мужчину. Доставляют в Болградский РТЦК. 16 июля. Проходит шесть дней. Семье выдают свидетельство о его смерти. Между мобилизацией и смертью шесть дней.

21 июля. 2026 год. Мариуполь. 54-летнего мобилизованного менее чем через две недели нашли в городской больнице с разрывом легкого, пневмотораксом и множественными переломами ребер. От мобилизации к больничной койке — менее двух недель.

22 июля. Коломыя. ВЛК сочла годным 56-летнего мужчину со II группой инвалидности, который 38 лет состоит на психиатрическом учете. Военные медики в Днепре и Павлограде отказались его принимать, после чего мужчина попал в реанимацию, а затем в психбольницу.

24 июля. Одесса. Бус ТЦК сбил велосипедиста. На следующий день ВЛК сочла его годным, однако в воинской части врачи срочно направляют его в госпиталь с черепно-мозговой травмой и сломанными ребрами.

1 августа. Житомир. Мобилизуют мужчину. Во время этого, по информации обращения, работники ТЦК избивают его 17-летнего сына во время мобилизации отца.

«У меня нет слов. У нас один враг — Россия. И пока украинские военные ежедневно держат фронт, внутри страны не может быть места произволу и беззаконию», — отметил омбудсмен.

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Он подчеркивает, что мобилизовать тяжелобольного, признать пригодным человека, которого потом отказываются принимать военные медики, оставить после мобилизации человека с переломанными ребрами — это не усиление армии.

«А преследовать тех, кто об этом говорит, вообще недопустимо! Сильная армия не строится на морально сломанных людях, страхе и молчании. Она строится на доверии, законе и ответственности… Права человека — не разменная монета ради безнаказанности. Закон один для всех. И ни одна должность, форма или погоны не дают права на произвол», — подытожил Дмитрий Лубинец.

Ранее Лубинец заявил, что Одесская область занимает первое место в Украине по количеству обращений граждан по поводу возможных незаконных действий работников ТЦК.

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