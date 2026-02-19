Хозяева эвакуировались, а он остался: в Донецкой области спасли старую собаку (фото)

Полицейские спасли из-под огня собаку, которую оставили хозяева / © Национальная полиция Украины

Реклама

Экипаж полиции «Белый ангел» совместно с волонтерами провел успешную операцию по спасению пожилой собаки породы алабай в Дружковке Донецкой области. Хозяева животные эвакуировались, оставив пса на произвол судьбы в одном из самых опасных районов города, постоянно находящегося под вражеским огнем.

Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

О собаке, оказавшейся в ловушке, сообщили местные жители. Из-за высокой интенсивности обстрелов в этом районе волонтеры привлекли к эвакуации полицейских подразделения «Белый ангел», имеющих опыт работы в зоне активных боевых действий.

Реклама

Состояние собаки на момент прибытия спасателей было критическим. Из-за сильного истощения, старости и постоянного стресса от взрывов пес нуждался в особом подходе.

Полицейские спасли из-под огня собаку, которую оставили хозяева / © Национальная полиция Украины

«Животное было в критическом состоянии. Применив седативный препарат, собаку осторожно достали, согрели и эвакуировали в безопасное место», — сообщили участники спасательной операции.

Полицейские спасли из-под огня собаку, которую оставили хозяева / © Национальная полиция Украины

По словам зоозащитников, алабай уже получает необходимую медицинскую помощь и понемногу приходит в себя от перенесенного шока. Волонтеры призывают неравнодушных обратить внимание на старого пса, который, несмотря на предательство бывших хозяев, все еще нуждается в человеческом тепле и доме.

Полицейские спасли из-под огня собаку, которую оставили хозяева / © Национальная полиция Украины

Напомним, в Харьковской области из-за российских обстрелов фермы погибли 100 свиней и ранены мужчины.