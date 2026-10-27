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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Хозяина забрали в ТЦК: в Кременчуге в парке нашли привязанного питбуля со щемящей запиской

В Кременчуге прохожие нашли в парке привязанного питбуля Леона с запиской от владельца, которого забрали в ТЦК, а сейчас собаке уже подыскивают новую семью.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Питбуль Леон

Питбуль Леон / © скриншот с видео

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В Кременчуге Полтавской области прохожие обнаружили в парке «Приднепровский» привязанную собаку породы питбуль, возле которой лежала лишь короткая записка от владельца.

Об этом сообщает КП «Спецсервис-Кременчуг» в Instagram.

В оставленном послании хозяин объяснил ситуацию и попросил неравнодушных позаботиться о четырехлапом друге.

«Зовут Леон. Я хозяин, меня забрали ТЦК. Люди добрые, приютите. Очень добрый, все команды знает…», — говорилось в записке.

Записка, оставленная возле Леона / © скриншот с видео

Записка, оставленная возле Леона / © скриншот с видео

В настоящее время о животном заботятся работники коммунального предприятия. По их словам, Леон оказался очень ласковым и контактным псом.

История Леона уже растрогала горожан: на знакомство с собакой приходила потенциальная новая хозяйка — Анна. Впереди их ждут еще несколько встреч и адаптация.

В коммунальном предприятии надеются, что в скором времени питбуль снова будет гулять по парку уже рядом с новой любящей семьей.

Раньше мы писали о трогательном случае: в Одессе пес, который потерялся после обстрела, сам пришел на митинг и нашел свою хозяйку.

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