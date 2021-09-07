Хозяйка кричит "фас!": в Херсоне бойцовская собака терроризирует людей

Собака на улице находится без намордника.

В Херсоне жители многоэтажки по адресу Димитрова, 20 и прилегающих территорий собирают подписи под коллективным заявлением в полицию на соседку-владелицу собаки бойцовской породы.

Об этом пишет местное издание kherson.net.ua.

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По словам херсонцев, женщина выкрикивает "фас!" каждый раз, когда что-то происходит не по ее сценарию. От собаки страдают дворовые кошки и бездомные животные.

Как отмечают очевидцы, женщина выгуливает свою собаку без намордника, да еще и на стадионе общеобразовательной школы №55, где играют дети.

На замечание женщина реагирует агрессивно. Горожане решили консолидироваться и обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, в Запорожье после нападения собаки умерла 57-летняя женщина. Она стекла кровью, так как животное перекусило артерию на ноге.

А в Харькове домашняя собака напала на мужчину и женщину в подъезде дома. С травмами пострадавших доставили в больницу.

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