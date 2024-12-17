Храм в Смолярах не принял погибшего защитника – похороны провели под воротами

Василий Солодуха погиб 12 декабря во время выполнения боевого задания в районе села Малая Волча на Харьковщине.

В селе Смоляры Волынской области прощание с погибшим воином Василием Солодухой устроили у ворот местного храма, а не внутри.

Похороны прошли 16 декабря, об этом сообщил Иван Зеленко, настоятель храма Святителя Василия Великого Православной церкви Украины в Старой Выжевке, передает местное издание.

"Провели в последний путь воина Василия Солодуху, жителя села Смоляри. Вечная слава герою и Царство Небесное! К сожалению, чин похорон благодаря промосковскому настоятелю совершали под воротами местного храма", — написал он.

Василий Солодуха погиб 12 декабря во время выполнения боевого задания в районе села Малая Волча на Харьковщине. Герою было 45 лет.

На похороны пришли сотни людей, чтобы отдать последний почет защитнику.

Владимир Тимошук, житель Старой Выжовки, опубликовал видео прощание и обратился к односельчанам погибшего:

"Сердце кровью обливается. Обращаюсь к жителям села Смоляри: за кого или за что погиб ваш земляк? Как можно так не уважать Героя? Неужели он заслужил такого неуважения?".

Напомним, что вандал повредил памятные фотографии и флаги павших воинов на Майдане Незалежности в Киеве.