Храмы предназначены для встречи с Богом: епископ РКЦ прокомментировал съемки Клопотенко в Лавре

В Сети поднялась волна критики в адрес известного шеф-повара и ресторатора Евгения Клопотенко, который вместе с продюсером Акимом Галимовым снял в трапезной палате Лавры рождественский эпизод проекта "Реальная история" об украинских сакральных блюдах.

На неоднозначную ситуацию отреагировал епископ Киевско-Житомирской епархии Римско-Католической Церкви в Украине Виталий Кривицкий в Facebook.

"Я положительно отношусь к кухне и креативности господина Евгения Клопотенко и неоднократно угощал своих зарубежных гостей в "100 років…", однако в случае его кулинарного шоу в Трапезном Храме, это уже не о кухне, а о тотальной смеси в понимании сакрального и традиционного. Потому и рождаются в народе "сакральные блюда" и "возрождение культуры" в храмах, предназначенных для другого – для встречи с Богом в молитве", — подчеркнул он.

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По мнению епископа Кривицкого, коммунизм, кажется, перестает быть пережитком прошлого, а как гидра, возрождает свои щупальца в нашем настоящем.

"О коммунизме это не афоризм. Сразу после октябрьского переворота комиссары пытались превратить храмы во что угодно, главное чтобы исказить его первоначальное назначение. Так например, до сих пор, много римско-католических храмов, как в малых местностях, так и в областных городах и даже столице, используются, как дома культуры, филармонии, органные залы, картинные галереи… Сейчас же потомки тех коммунистов, за неимением контраргументов, говорят только: "законодательство у нас такое" или "а что здесь плохого?". Плохое то, что ново-изысканные привкусы образуются путем добавления "экзотических компонентов" из того, что на самом деле является сакральным для другого. Это уже далеко не культура, а ее симулякр, поскольку речь идет не о «культивации» — как собирании, а об искажении уже существующего. И самая большая проблема в том, что, как марксисты 20-х годов прошлого века, так и 20-х годов нынешнего, этого не в состоянии понять. А может и хорошо понимают.... Поэтому и создают соответствующее законодательство", — написал он.

Епископ Киевско-Житомирский подчеркнул, что "эта ситуация требует надлежащей оценки со стороны Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести для переосмысления и извинений со стороны господина Клопотенко и его команды за возникшую ошибку, а также для каждого из нас, чтобы мы не культивировали "приближающийся Праздник", с привкусом "винегрета и оливье, в одну посуду", а задержались на должном почитании "Бога с нами" (и Его одного), который крайне нужен теперь нашему народу. Как в принципе всегда".

В свою очередь Клопотенко отметил, что после консультаций со святыми отцами они с Акимом Галимовив воспроизвели подлинный рождественский стол украинцев. Это произошло в трапезной палате. Кулинар подчеркнул, что соблюдал все правила пребывания в Лавре. Блюда только показывали в проекте, а не готовить их или угощали ими.

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