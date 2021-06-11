Хранил в храме: во Львовской области священник торговал в Интернете огнестрелом и боеприпасами

Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Во Львовской области правоохранители задержали священника, который продавал в Интернете огнестрельное оружие и боеприпасы. Мужчина уже два раза привлекался к ответственности за распространение огнестрела.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции 11 июня.

Так, по данным правоохранителей, в одном из сел Львовской области мужчина переделывал травматическое и газовое оружие под стрельбу боевыми патронами. Распространял товар через интернет, а заказчикам отправлял по почте.

"Оперативники в течение нескольких месяцев документировали преступную деятельность 47-летнего мужчины. Удивило правоохранителей и то, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения", — рассказали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Во время обысков у подозреваемого изъяли и направили на экспертизу несколько видов огнестрельного оружия, боеприпасы и документы. Огнестрел священник хранил даже в храме.

"По данному факту следователи отдела полиции №3 Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", — добавили в Национальной полиции области.

Сейчас продолжаются досудебные разбирательства.

Напомним, что на Днепропетровщине поймали дельцов, которые продавали оружие и боеприпасы из зоны ООС. Нелегальный бизнес работал больше года.

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