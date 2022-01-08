"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой (фото)

"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой (фото)

Народный избранник, очевидно, перепутал праздники.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, очевидно, перепутал праздники и 7 января, когда украинцы праздновали Рождество, поздравил всех с Пасхой.

Также читайте В ажурном платье и на шпильках: Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Рождеством

Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбуке.

В частности, Николай Тищенко изложил стихотворение, которое завершалось словами: "Христос воскресе!".

Заметим, "Христос воскресе!" является традиционным поздравлением с Пасхой, когда празднуют Воскресение Иисуса Христа.

В стихотворении-поздравлении, опубликованном на странице Николая Тищенко, речь шла о следующем:

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати! Христос Воскресе!

Фото: obozrevatel.com

Следует заметить, что вскоре это сообщение исчезло со страницы политика, там был опубликован следующий текст, а ошибка исправлена. Впрочем, приветствие успело "повисеть" не менее двух часов.

Поздравление, опубликованное на официальной странице нардепа Николая Тищенко, выглядит так:

Місяченько бравий виглянув з-за хмари,

Зірким оком кинув аж за небокрай –

Зіроньку маленьку випустив з кошари:

Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!

Спалахнула зірка, небо освітила,

Українську землю, місто і село…

Радісну новину людям сповістила:

Христос народився! Славіте Його!

Напомним, ранее народный депутат Украины и известный ресторатор Николай Тищенко рассказал о своем походе на рынок. По его словам, говядину на дорогом рынке Киева можно приобрести за 20 гривен.

Читайте также:

Саша Бо, Волошин, Залеско: кто эти блоггеры и почему они стали такими популярными

Рождество Христово: Карпа, Билык и Камалия поздравили фанатов и показали, как празднуют

15-летний парень принял роды у своей матери: как чувствует себя женщина и младенец