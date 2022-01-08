"Христос Воскресе!": нардеп Тищенко на Рождество поздравил украинцев с Пасхой (фото)

Народный избранник, очевидно, перепутал праздники.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, очевидно, перепутал праздники и 7 января, когда украинцы праздновали Рождество, поздравил всех с Пасхой.
Соответствующее сообщение появилось на его странице в фейсбуке.
В частности, Николай Тищенко изложил стихотворение, которое завершалось словами: "Христос воскресе!".
Заметим, "Христос воскресе!" является традиционным поздравлением с Пасхой, когда празднуют Воскресение Иисуса Христа.
В стихотворении-поздравлении, опубликованном на странице Николая Тищенко, речь шла о следующем:
Сніжком запорошило все:
Стежинку і дорогу.
Спішить, спішить колядочка
До нашого порогу.
Несе вона в торбиночці
Про щастя світлу мрію,
Дарує нам колядочка
І віру і надію.
Лунають ніжно дзвоники
Від хати і до хати.
Спішить, спішить колядочка
Нам щастя побажати! Христос Воскресе!
Фото: obozrevatel.com
Следует заметить, что вскоре это сообщение исчезло со страницы политика, там был опубликован следующий текст, а ошибка исправлена. Впрочем, приветствие успело "повисеть" не менее двух часов.
Поздравление, опубликованное на официальной странице нардепа Николая Тищенко, выглядит так:
Місяченько бравий виглянув з-за хмари,
Зірким оком кинув аж за небокрай –
Зіроньку маленьку випустив з кошари:
Час настав, сестрице, ну ж бо, поспішай!
Спалахнула зірка, небо освітила,
Українську землю, місто і село…
Радісну новину людям сповістила:
Христос народився! Славіте Його!
Напомним, ранее народный депутат Украины и известный ресторатор Николай Тищенко рассказал о своем походе на рынок. По его словам, говядину на дорогом рынке Киева можно приобрести за 20 гривен.
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