"Христос родился": президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент пожелал украинцам изобилия крепкого здоровья и счастливого Рождества.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, которое римо-католики и верующие некоторых протестантских церквей в Украине празднуют 25 декабря.
Об этом говорится на странице президента Facebook.
"Сегодня миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину", — сказал Владимир Зеленский.
Президент пожелал украинцам изобилия крепкого здоровья и счастливого Рождества.
"Христос родился! Славим его", — добавил Владимир Зеленский.
Читайте также:
- Римо-католики празднуют Рождество Христово 2021: история праздника, традиции, приметы, погода
- Рождественский онлайн-маршрут: Санта-Клаус пролетел над Украиной
- Онлайн-трансляция рождественской мессы из Ватикана: праздничное богослужение под предводительством Папы Римского Франциска