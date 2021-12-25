"Христос родился": президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент пожелал украинцам изобилия крепкого здоровья и счастливого Рождества.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством, которое римо-католики и верующие некоторых протестантских церквей в Украине празднуют 25 декабря.

Об этом говорится на странице президента Facebook.

"Сегодня миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину", — сказал Владимир Зеленский.

Президент пожелал украинцам изобилия крепкого здоровья и счастливого Рождества.

"Христос родился! Славим его", — добавил Владимир Зеленский.

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