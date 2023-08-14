Хроники контрнаступления: украинские военные продвинулись вперед в двух областях — ISW

Украинские войска 13 августа проводили контрнаступательные операции по меньшей мере на двух участках фронта.

Они продвинулись в районе западной Донецкой, восточной Запорожской области и на западной части Запорожской области.

Об этом пишет ISW.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска вели наступательные действия на Бердянском (район западной части Донецкой – восточной Запорожской области) и Мелитопольском (западная часть Запорожской области) направлениях и достигли частичного успеха в районе Роботино (западная часть Запорожской области, 13 км к югу) Ореховая).

Несколько российских источников заявили 12 августа, что российские силы отступили из Урожайного (в районе Донецко-Запорожской области), хотя многие российские источники опровергли эти заявления 13 августа и утверждали, что российские войска все еще занимают продолжающуюся южную часть Урожайного.

В то же время, ISW не получило подтверждения того, что российские силы полностью отступили с Урожайного, и российские силы, вероятно, сейчас удерживают позиции по крайней мере в южной части населенного пункта.

Ранее военный аналитик BILD Юлиан Репке отметил, что прорывы из-за огромных минных полей и преимущества россиян в воздухе крайне усложняют задачи. Следовательно, украинское контрнаступление продвигается, но очень медленно. Кроме того, США не передают F-16, а Германия – дальнобойные ракеты Taurus.

Как сообщалось в отчете ISW, украинские военные тактически продвигаются в Запорожье в условиях продления контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

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