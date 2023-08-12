Хроники контрнаступления: украинские военные тактически продвигаются в Запорожье — ISW

11 августа украинские войска провели значительное тактическое продвижение на западе Запорожской области в условиях продолжения контрнаступательных операций по меньшей мере на трех участках фронта.

Опубликованные 11 августа геолокационные кадры подтверждают, что украинские войска достигли северных окраин села Роботино (10 км южнее Орехово) на западе Запорожской области, хотя постоянство и масштабы этих изменений пока неясны.

Об этом информируют аналитики ISW.

Украинские войска неделями совершали регулярные наземные атаки на Роботине в рамках своих операций, направленных на деградацию обороны России. Способность украинских сил продвинуться к окрестностям Роботино, в защиту которого российские войска изложили значительные усилия, время и ресурсы, остается значительной, даже если украинские достижения ограничены. На геолокационных кадрах, опубликованных 11 августа, видно, что украинские войска продвинулись к Урожайному (9 км к югу от Великой Новоселки) вдоль границы Донецко-Запорожской области. Российские военные блоггеры утверждали, что 10 и 11 августа украинские войска оттеснили российские войска в населенный пункт. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия в Бахмутском, Бердянском (район границы Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (западе Запорожской области) направлениях.

Украинские контрнаступательные операции, похоже, заставляют российскую армию передислоцировать российские силы, обороняющиеся в западной Запорожской области, что указывает на то, что украинские усилия там могут значительно ухудшить российскую оборону.

Российские военные блоггеры 11 августа заявили, что подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ) участвуют в тяжелых боях под Роботиным на западе Запорожской области, а глава Чечни Рамзан Кадыров 10 августа заявил, что подразделения батальона «Восток Ахмат» сейчас возле Роботина.

Аналитики утверждают, что русские войска осуществляют определенные передислокации. Это свидетельствует о том, что украинские контрнаступательные операции значительно ухудшили действующие российские силы, обороняющиеся в этом районе, и побудили российское командование отправить эти элементы для усиления российской обороны на этом критическом участке фронта. Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российскому командованию придется проводить больше боковых передислокаций, если они желают усилить отдельные участки фронта в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска 105 раз обстреляли 24 населенных пункта Запорожской области, убив человека и еще одного ранив.

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