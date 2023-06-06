Хронология подрыва Каховской ГЭС: как россияне врали о теракте и сами испугались последствий

В ночь на 6 июня российская армия подорвала Каховскую ГЭС. Оккупанты врали о теракте, обвиняя в нем Украину, путались в фактах и испугались последствий своих действий.

Херсонский журналист Константин Рыженко собрал хронологию взрыва станции. На своей странице в Facebook он показал, как россияне врали о теракте и сами испугались последствий.

Мужчина пишет, что россияне подорвали Каховскую ГЭС около двух часов ночи. По его словам, тогда они еще не видели, насколько масштабны повреждения, ведь было темно.

“Россияне еще думают, что они аккуратно подорвали небольшую часть ГЭС и подтапливают наших военных на островах. Гауляйтер Новой Каховки Леонтьев в 6:06 утра говорит, что подрыв ГЭС – это "бред". Ну, типа мы не знаем, чего там поднялась вода”, – отметил журналист.

Далее российский Телеграм-канал "Рыбарь" подхватывает тезис и пишет, что видео взрыва подрыва на Каховской ГЭС старое. В сообщении пропагандистов говорится, что произошел подрыв небольшого участка около 06:51.

“В 06:51 в новой Каховке видят, что дамбе полная ср*ка, до мамкиных стратегов начинает доходить, что они влипли. Гауляйтер Новой Каховки резко меняет риторику и говорит, подрыва не было, это уже был обстрел со стороны ВСУ”, – пишет Рыженко.

Впрочем, пропагандисты, которые еще не понимают и не видят последствий, продолжают врать, отметил журналист. В Телеграм-каналах оккупантов говорится, что разрушение – это якобы последствия старых обстрелов. В других пабликах около 08:25 россияне радуются, что позиции Вооруженных сил Украины подтапливают, они пытаются эвакуироваться.

“Здесь понемногу до р*сни доходит, что они создали масштабную техногенную экологическую катастрофу, по объему почти как Чернобыль. И они начинают включать заднюю. Российское влияние на информпространство резко изменяет тональность. Они мгновенно переобуваются и начинают обвинять украинскую сторону в провокациях. Типа это операция Банковой”, – отметил журналист.

Но даже в своих обвинениях россияне путаются: то дамбу взорвали, то обстреляли из реактивной системы залпового огня "Ольха".

“Хотя любой специалист саперного дела даст стопроцентную гарантию, что внешне невозможно сделать такие разрушения, здесь повреждение методом закладки взрывчатки. Ну и дальше они уже начинают придерживаться этого тезиса. Поскольку то, что они натворили, это огромная международная трагедия, особенно в экологическом смысле”, – добавил Рыженко.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Напомним, что российская армия подорвала Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня. Станция почти полностью окаалась под водой. В Херсонской области продолжается эвакуация из опасных районов. По словам главы Херсонской ОВА Александра Проскудина, уровень воды в Херсоне уже поднялся на два метра. Худший сценарий, о котором говорят эксперты – разрушение дамбы. Тогда вода в городе поднимется на пять метров.

Под угрозой затопления оказались деревни на правобережной части реки Днепр в Херсонской области. Речь идет о селах Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабел. По данным МВД, в настоящее время около 80 населенных пунктов Херсонщины находятся в зоне потенциального затопления. Большинство из них – временно оккупированы.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, зачем россияне подорвали Каховскую ГЭС, а также как затопление изменит ситуацию на линии фронта и как повлияет на украинское контрнаступление.

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