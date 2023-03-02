Хрупкая женщина в Одессе задержала преступника и сдала его полиции: фото

Прохожая догнала вора, который на улице украл мобильный телефон у пенсионера.

В четверг, 2 марта, на улице генерала Бочарова в Одессе гражданка стала свидетельницей кражи. Хрупкая, но смелая женщина догнала вора, задержала его и передала в руки полицейским.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одесской области, опубликовав соответствующие фото.

“Гражданка объяснила, что видела, как нарушитель забрал из кармана пенсионера мобильный телефон и, воспользовавшись беспомощностью потерпевшего, начал убегать. Заявительница догнала и задержала вора и сразу позвонила в полицию", — говорится в сообщении.

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Когда прибыли инспекторы патрульной полиции, женщина передала им задержанного. Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Смелой гражданке полицейские выразили благодарность за неравнодушие.

Напомним, ранее 11-летняя школьница помогла полиции задержать грабителя во Львове. Злоумышленник свалил девочку с ног и отобрал у нее телефон, но он не знал, что школьница уже несколько лет занимается дзюдо.

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