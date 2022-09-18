Григорий Козловский поддержал новую песню жены: «Победа пишется «желто-синими»

Львовский предприниматель и меценат, почетный президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский, с первых дней войны помогающий армии, продолжает свою волонтерскую деятельность.

За свою помощь Украине почетный президент футбольного клуба «Рух» получил уже полтора десятка наград от президента и военных в разные годы. По его словам, в настоящее время просто необходимо проявлять активность в общественной жизни и помогать защищать Украину.

Не хочет отставать от мецената и его красавица-жена, певица Юлия Думанская, недавно представившая новый патриотический клип на песню «Остаемся свободными». Новая песня Думанской посвящена украинским защитникам, которые сейчас защищают нашу землю от российских оккупантов.

«Я вірю над усе залишимось Вільними! Перемога пишеться „жовто-блакитними“. Воїни світла ми», — говорится в песне. "Всем сердцем, всей душой, верю останемся свободными. Теперь синонимом слов "сила", "несокрушимость" является Украина", - написала Юлия Думанская у себя на странице в Instagram.

Вначале клипа идут черно-белые кадры, а на словах «быть Победе» он становится цветным. В клипе удачно показано, за что воюет украинская нация — кадры с сюжетами военных операций меняются на кадры процветающей, свободной и непобедимой страны и ее народа.

«Эти кадры олицетворяют новую реальность, в которой украинцы живут с 24 февраля. С одной стороны — ужасы войны, с другой — свидетельство того, как восстает свободная и цветущая Украина. Недаром в клипе использован такой образ — все, что связано с войной, черно-белым, тусклым, но цветная, яркая Украина все равно побеждает. И этот образ „считывается“ совершенно однозначно: такую нацию невозможно победить», — говорит Григорий Козловский.

Это будет еще один любимый трек в патриотической музыкальной шкатулке украинцев.

Напомним, Юлия Думанская - украинская певица, номинант музыкальной премии YUNA в категории "Лучший дуэт" (2015), победитель в номинации "Взлет года" (2021) премии Top Hit Music Awards.