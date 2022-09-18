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Григорий Козловский поддержал новую песню жены: «Победа пишется «желто-синими» Актуально

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Григорий Козловский поддержал новую песню жены: «Победа пишется «желто-синими»

Львовский предприниматель и меценат, почетный президент футбольного клуба «Рух» Григорий Козловский, с первых дней войны помогающий армии, продолжает свою волонтерскую деятельность.

За свою помощь Украине почетный президент футбольного клуба «Рух» получил уже полтора десятка наград от президента и военных в разные годы. По его словам, в настоящее время просто необходимо проявлять активность в общественной жизни и помогать защищать Украину.

Не хочет отставать от мецената и его красавица-жена, певица Юлия Думанская, недавно представившая новый патриотический клип на песню «Остаемся свободными». Новая песня Думанской посвящена украинским защитникам, которые сейчас защищают нашу землю от российских оккупантов.

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«Я вірю над усе залишимось Вільними! Перемога пишеться „жовто-блакитними“. Воїни світла ми», — говорится в песне. "Всем сердцем, всей душой, верю останемся свободными. Теперь синонимом слов "сила", "несокрушимость" является Украина", - написала Юлия Думанская у себя на странице в Instagram.

Вначале клипа идут черно-белые кадры, а на словах «быть Победе» он становится цветным. В клипе удачно показано, за что воюет украинская нация — кадры с сюжетами военных операций меняются на кадры процветающей, свободной и непобедимой страны и ее народа.

«Эти кадры олицетворяют новую реальность, в которой украинцы живут с 24 февраля. С одной стороны — ужасы войны, с другой — свидетельство того, как восстает свободная и цветущая Украина. Недаром в клипе использован такой образ — все, что связано с войной, черно-белым, тусклым, но цветная, яркая Украина все равно побеждает. И этот образ „считывается“ совершенно однозначно: такую нацию невозможно победить», — говорит Григорий Козловский.

Это будет еще один любимый трек в патриотической музыкальной шкатулке украинцев.

Напомним, Юлия Думанская - украинская певица, номинант музыкальной премии YUNA в категории "Лучший дуэт" (2015), победитель в номинации "Взлет года" (2021) премии Top Hit Music Awards.

Дата публикации
Просмотры
510
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