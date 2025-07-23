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Несмотря на многочисленные вызовы, в 2024 году в стране было введено в эксплуатацию более 800 МВт новых мощностей солнечных электростанций. Существенную роль в этом процессе сыграли международные инвестиции и государственные стимулы - отмена таможенных пошлин и НДС на оборудование для возобновляемой энергетики.

Эти меры открыли дорогу к «зеленой» трансформации, в том числе для малого и среднего бизнеса, предоставив доступ к высокотехнологическим решениям, которые ранее были доступными преимущественно крупному промышленному сектору.

Солнце плюс автономность - новый тренд для украинских компаний

Сегодня предприятия всё чаще делают ставку не только на генерацию электроэнергии, но и на её накопление. В центре внимания автономность, устойчивость к отключениям и оптимизация затрат. Именно поэтому растёт интерес к гибридным солнечным электростанциям с аккумуляторными системами, которые позволяют продолжать работу без остановок даже в часы пиковой нагрузки или во время аварийных отключений.

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Одновременно всё более востребованными становятся решения с интеллектуальным управлением: такие системы автоматически распределяют накопленную энергию и в режиме реального времени адаптируются к изменениям потребления. Для украинского бизнеса это уже не просто технология, а реальный инструмент выживания и развития в условиях нестабильной энергетической ситуации.

Huawei Luna 2000: интеллектуальная энергетика уже здесь

Одним из самых передовых решений в сфере накопления энергии стала Huawei Luna 2000 - система нового поколения, которая уже представлена на украинском рынке. Её коммерческая модификация на 215 кВт·ч разработана специально для предприятий, стремящихся взять под контроль собственное энергопотребление и избежать простоев в критические моменты.

Данная система отличается:

- Модульной архитектурой - её легко адаптировать под потребности конкретного объекта;

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- Интеллектуальным управлением - заряд и разряд аккумуляторов происходят автоматически, с максимальной эффективностью;

- Совместимостью с существующими солнечными электростанциями;

- Надёжностью, подтверждённой международными стандартами качества.

Первый проект в Украине: практика вместо теории

Поставку и техническое сопровождение одной из первых в Украине систем Huawei Luna 2000 ёмкостью 215 кВт·ч обеспечила компания «Сучасна Енергія», официальный дистрибьютор бренда Huawei. Система уже введена в эксплуатацию на одном из украинских предприятий, эффективно накапливая солнечную энергию в дневное время и отдавая её в часы пиковых нагрузок.

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Благодаря такому решению бизнес получил не только защиту от внезапных отключений, но и возможность оптимизировать расходы на электроэнергию, а также повысить свою энергетическую независимость.

Украина уверенно движется в сторону децентрализованной энергетики. И такие решения, как Huawei Luna 2000, уже сегодня формируют новый стандарт автономной, надёжной и эффективной энергосистемы для украинских предприятий.