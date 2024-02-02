Художница Гапчинская вступилась за скандальную Соню Морозюк и объяснила почему

Украинская художница Евгения Гапчинская вступилась за свою коллегу Соню Морозюк, которая оказалась в центре коррупционного скандала из-за своего бывшего жениха Романа Гринкевича.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Гапчинская объяснила, что не критикует творчество Сони. По словам мастера, Морозюк лишь творила свои картины, а в первую очередь нужно критиковать ее бывшего жениха, который причастен к коррупционным схемам в производстве одежды для военных.

Соня Морозюк

"Соня Морозюк делала свои картины так, как чувствовала и считала нужным. Людям это нравилось. Каждое творчество имеет право на существование. Я по-доброму отношусь. Это семье Гринкевичей нужно стыдится своих действий. Соня Морозюк – она художник. Ей стесняться своих картин не нужно", — высказалась художница.

Гапчинская также добавила, что была действительно шокирована, когда узнала о коррупционном скандале вокруг Сони Морозюк. Тем не менее, она остается для нее художницей, которая красиво и по-своему рисовала картины.

Евгения Гапчинская / Фото: скриншот с видео

"Я узнала о Соне Морозюк за неделю до этого скандала. Я увидела ее интервью, где она говорит, что работает с пяти утра и заработала себе на квартиру. Я смотрела интервью и мне понравилась эта девочка и ее картины. Потом я просто с ужасом узнала, что есть связь между действиями Гринкевича, но даже после этого я считаю, что Соня Морозюк – это человек, который рисовал свои картины и рисовал их классно. Соню я уважаю за ее картины, за то, что она работает", — добавила Гапчинская.

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