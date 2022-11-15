Художники подхватили инициативу «ОКО ЗА ОКО»: устроили флешмоб на тему разведкомплекса «Шарк»

На них собирают деньги в рамках совместной инициативы ОККО и Повернись живим - ОКО ЗА ОКО. Об этом стало известно на страницах художников в соцсетях.

Художница Юлия Вус, чьи работы о войне в Украине публиковались в The Washington Post и других западных изданиях, Шарк сделала персонажем одного из своих комиксов. Иллюстратор книг Марта Лешак представила его вышитым на подольском ковре. А работа автора известной под ником Дарця Зиронька могла бы органично вписаться в формат стрит-арта. Образ акулы появился уже и в творчестве Нато Микеладзе, Михаила Скопа, Марии Оз, Марты Кошулинской.

Художники отмечают, что на работу их вдохновила совместная инициатива ОККО и Повернись живим - ОКО ЗА ОКО. Организаторы задались целью приобрести 25 разведкомплексов «ШАРК» для украинской армии. С ноября ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра топлива Pulls на закупку комплексов.

«Итак, ОКО ЗА ОКО, уважаемые, месть близко», – написала Дарця Зиронька на своей странице в Instagram. «Око за око, незваные гости, око за око», – поддерживает ее художница Мария Оз.

ШАРК – это новейшая разработка украинской компании «Укрспецсистемс», которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач. В состав комплекса входит наземная станция управления на базе проходного авто, беспилотники, пусковая установка. Общая стоимость всего этого оборудования составляет 13 миллионов гривен. На одну из 25 таких разведывательных акул средства уже собраны.