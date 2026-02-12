Художница шлема Гераскевича рассказала, кому принадлежала идея его создания

Шлем, по которому Гераскевича отстранили от Олимпиады / © Associated Press

Украинская художница Ирина Проць, расписавшая шлем скелетониста Владислава Гераскевича с портретами погибших спортсменов, считает решение атлета не отказываться от этого шлема «великим актом героизма».

Об этом говорится в ее комментарии Associated Press, передает Independent.

Она прокомментировала резонансную историю вокруг зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026.

На шлеме Гераскевича было изображено более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Международный олимпийский комитет заявил, что такой дизайн нарушает правила запрета политических месседжей, после чего спортсмена отстранили от участия.

Идея дизайна принадлежала спортсмену

В интервью Ирина Проць рассказала, что Гераскевич мог согласиться сменить экипировку, чтобы сохранить шанс на медаль, однако сознательно этого не сделал.

«Он мог отказаться, сказать: „Ладно, я надену другой шлем и буду бороться за награду“. Но он этого не сделал. Отстаивать свою правду — это великий героизм», — отметила художница.

Идея дизайна принадлежала самому спортсмену. Его отец, давний знакомый Труд, обратился к ней с просьбой реализовать замысел. По словам художницы, работу нужно было завершить в сжатые сроки.

«Это нужно было сделать и успеть вовремя. Это спортсмены, которые могли бы стоять на Олимпиаде, но их уже нет», — сказала она.

Проект стал нетипичным для художницы, обычно работающей над пейзажами, в частности тосканскими пейзажами, экспонируемыми в итальянском городе Монтепульчано. Работа несколько раз в год бывает в Италии и отмечает, что многие европейцы недостаточно проинформированы о реалиях войны в Украине.

«Когда война где-то далеко, люди привыкают. У них своя жизнь. Но мы ежедневно боремся — боремся за выживание», — подчеркнула она.

Как происходил процесс создания шлема

Во время работы с фотографиями погибших спортсменов и тренеров, художница призналась, что эмоциональная нагрузка была необычайной.

«Это боль — боль за нашу страну. За то, что мы потеряли, по сути, олимпийские чемпионы и тренеры, которые воспитывали новое поколение чемпионов», — сказала Проць.

По ее убеждению, истории этих людей должны быть услышаны в мире, особенно на фоне международных спортивных событий, продолжающихся, несмотря на войну.

«Олимпиада должна символизировать мир. Но мне сложно понять, как могут быть празднования, гимны, пляски и пение, когда мы живем под сиренами и бомбами», — отметила она.

Напомним, украинские и иностранные атлеты, а также функционеры поддержали скелетониста Владислава Гераскевича, отстраненного от участия в Олимпийских играх.

На запрет Гераскевичу выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с фото убитых россиянами украинских спортсменов отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский.

Во время всех тренировок на олимпийской трассе Гераскевич выступал в «шлеме памяти» с портретами более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Глава МОК прокомментировала дисквалификацию Гераскевича из Олимпиады-2026. Кирсти Ковентри сделала заявление о решении дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича от участия в зимней Олимпиаде-2026.

Несмотря на запрет от МОК и возможную дисквалификацию, Владислав подчеркнул, что продолжит одевать этот шлем и в официальные соревновательные дни.