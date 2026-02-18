"Худшая камера" для детектива НАБУ: в уголовно-исполнительной службе отреагировали

Киевский СИЗО

Реклама

В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины прокомментировали обнародованную информацию о том, что СБУ якобы обратилась с просьбой разместить задержанного детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова в «бесплатной камере с неприятными соседями» в Лукьяновском СИЗО.

В ГУИС уверяют,что информация о «сознательном нарушении прав одного из представителей правоохранительного органа», не соответствует действительности.

«Сотрудники ГУИС Украины при выполнении возложенных обязанностей взаимодействуют со всеми правоохранительными органами в пределах компетенции, а также максимально привлекают правозащитные институты для мониторинга соблюдения прав осужденных и заключенных лиц в учреждениях исполнения наказаний пенитенциарной службы», — отметили в сообщении.

Реклама

В ГУИС отметили, что детектив НАБУ находился в Киевском СИЗО с 22 июля по 03 декабря 2025 года в камере № 1 блока, «специально предусмотренного для содержания бывших и действующих работников правоохранительных органов и суда».

«Все это время детектив находился в камере один. Он находился в среднестатистическом помещении Киевского СИЗО, к нему был беспрепятственный доступ представителей правозащитных организаций, как общественных, так и Офиса омбудсмена, а также медиков пенитенциарной системы», — говорится в сообщении.

В ведомстве признали, что большинство камер, особенно в следственных изоляторах, действительно нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции, поскольку часть отечественных пенитенциарных учреждений построена еще в XIX веке, в частности Киевское СИЗО — в 1863 году.

«Разумеется, условия пребывания в таких заведениях не могут на 100% соответствовать международным пенитенциарным стандартам. Однако даже во время войны ДКВС Украины пытается улучшить ситуацию», — заверили в пенитенциарном ведомстве.

Реклама

В ГУИС отчитались о начале строительства нового следственного изолятора по современным стандартам содержания в с. Мартусовка (Киевская обл.), который должен «разгрузить» Киевское СИЗО на более чем тысячу человек.

Также в ведомстве добавили, что в прошлом году в учреждениях пенитенциарной службы:

проведен ремонт 1 230 мест в камерных помещениях СИЗО;

после ремонтов улучшены условия 2 060 мест содержания осужденных, соответствующие национальным и международным стандартам (отдельное спальное место, достаточное количество естественного света, воздуха и тепла и т.д.);

оборудовано 744 мест содержания осужденных с обеспечением индивидуального пространства.

В ГКИС утверждают, что во время содержания детектива НАБУ в СИЗО работники ведомства «действовали в строгом соответствии с действующим законодательством».

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк распространил информацию о том, что СБУ якобы обратилась с просьбой разместить задержанного руководителя подразделения НАБУ в «бесплатной камере с неприятными соседями» в Лукьяновском СИЗО. При этом экс-министр энергетики и тогдашний министр юстиции Герман Галущенко одобрительно об этом отозвался

Реклама

Во время судебного заседания, на котором прокурор зачитал фрагменты переписки между Галущенко и его заместителем Евгением Пикаловым, экс-министр подтвердил, что обсуждал вопрос размещения в следственном изоляторе задержанного сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова, который играл ключевую роль в спецоперации «Мидас».

В то же время Галущенко отрицал, что речь шла о создании намеренно плохих или унизительных условий содержания, и добавил, что сообщения были вырваны из контекста.

Как сообщалось ранее, ВАКС избрал меру пресечения бывшему министру юстиции и энергетики Герману Галушенко.Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает его в координации преступной группы и легализации миллиардных средств в энергетической сфере. Суд назначил содержание под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога.