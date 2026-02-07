Худший сценарий для Киева: энергетики предупредили о тяжелых днях впереди

В энергосистеме столицы ситуация стала критической

Жители Киева и области в ближайшие дни будут получать электроснабжение только на полтора-два часа в сутки из-за критичного дефицита мощности, вызванного ночным обстрелом 7 февраля и вынужденной разгрузкой атомных блоков.

О результатах срочного заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и развертывания дополнительных пунктов обогрева сообщили в Минэнерго.

Удары по генерации и остановке АЭС

В результате массированной атаки врага существенные разрушения получили высоковольтные подстанции и две теплоэлектростанции, что привело к аварийной разгрузке АЭС. Потеря генерирующих мощностей создала значительный дефицит в энергосистеме, который невозможно перекрыть, поэтому ограничение потребления является вынужденным шагом для сохранения целостности сети.

В то же время в ДТЭК подтвердили критическое состояние инфраструктуры, отметив отмену любых стабилизационных графиков.

«Сложнее всего — в Киеве. Из-за длительных ударов по инфраструктуре свет сейчас полтора-два часа в сутки», — говорится в сообщении компании.

Самые тяжелые дни впереди

Энергетики предупреждают, что ближайшие дни будут очень тяжелыми, ведь восстановление полноценной работы станций требует времени. Аварийные бригады Укрэнерго, Киевтеплоэнерго и коммунальных служб работают в непрерывном режиме, чтобы сбалансировать систему и подать напряжение хотя бы на короткие промежутки времени.

Для поддержки населения город оперативно разворачивает дополнительные опорные пункты несокрушимости в каждом районе столицы. Власти призывают киевлян максимально подготовиться к длительным отключениям, зарядить устройства и с пониманием отнестись к чрезвычайной ситуации, вызванной агрессией РФ.

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия совершила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, нанеся серьезные повреждения объектам генерации и сетям, что на фоне резкого похолодания может привести к гуманитарному кризису.