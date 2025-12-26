Худший террор за четыре года: как живут жители обесточенной Россией Одессы

Атака на Одессу

За последние две недели Одесса стала главной мишенью российских войск. Крупнейший украинский порт оказался под непрерывным огнем: враг применяет массированные комбинированные атаки дронами и ракетами, которые по своей мощи стали наиболее разрушительными за все время полномасштабного вторжения.

У украинцев целыми днями нет электричества. Вместе с этим в основном нет ни отопления, ни воды, пишет The New York Times. В материале рассказывается история 64-летней Татьяны Рыбак, которая не может ходить и не может спуститься в укрытие. Поэтому воду ей таскает соцработник на седьмой этаж.

«Психологически это уже никто не выдерживает. Моя нервная система полностью разрушена. Буквально вчера вечером, когда выключили свет и начался обстрел, выли сирены — это было ужасно громко. Но еще страшнее была взрывная волна. Мои двери и окна тряслись, а я лежала там, не в силах никуда убегать, потому что бежать некуда», — рассказала она, сидя в постели во время визита соцработников.

По словам журналистов, причиной беспрецедентного террора Одессы украинцы называют ответ России на атаки по ее теневому флоту, который Россия использует для транспортировки нефти и обхода санкций. Сообщается, что если другие крупные города Украины обычно переживают периоды затишья после интенсивных атак, то Одесса находится под почти непрерывным огнем с раннего утра 12 декабря.

В основном Россия нацелена на портовую и энергетическую инфраструктуру города. Погибли по меньшей мере девять человек.

Как сейчас живет Одесса

Оставаясь без электричества, газа и воды по несколько дней, украинцы вынуждены заряжать телефоны в «Пунктах незламности» или магазинах, а еду готовить на самодельных уличных плитах. Продукты — молоко, яйца, сметану — хранят в пакетах на подоконниках. Некоторые устанавливают во дворах мощные генераторы, чтобы соседи могли получить доступ к электричеству.

Один мужчина подсоединил зажимы к автомобильному аккумулятору и протянул проволоку в квартиру, чтобы питать холодильник и стиральную машину. Другая пара задокументировала свое свидание в рыбном ресторане под звуки сбивающих дроны зенитных пушек. Десятки водителей Tesla часами ждали возле единственной работающей зарядной станции. 83-летний Алексей Колодчук заявил, что отключение света и тепла для него не проблема. Его величайшее сожаление: он забыл выставить борщ на холод, и тот прокись.

Он также признался, что хотел передать послание кремлевскому диктатору Владимиру Путину. «Иногда я думаю: если бы я мог подойти к Путину с палкой, я бы изрядно ударил его по голове — может, это убило бы у него хоть немного ума, потому что там явно что-то очень не так», — сказал он.

Однако после почти недели без света терпение некоторых одесситов начало иссякать. СМИ пишет, что люди даже выходили на протест. Пожилым людям особенно трудно сохранять оптимизм в период новогодних праздников в таких условиях.

Для пожилых людей, которые помнят жизнь в СССР, эта война особенно болезненна, ведь она столкнула украинцев с россиянами, которых они когда-то считали братьями, говорится в материале. 73-летний Магадан Фархиев 25 лет служил в Советской армии бок о бок с украинцами и россиянами. Он воевал в Афганистане, где был ранен в ногу. Фотография в форме с медалями стоит на его столе. Но со своим братом и сестрой, живущим в России, он больше не общается.

Напомним, атаки России на порт «Південний» повлекли за собой экологическую катастрофу в Одесской области. Из-за повреждений резервуаров с подсолнечным маслом в Черное море, вероятно, попало значительное количество этого продукта. Вещество быстро распространилось по акватории, что привело к массовой гибели птиц и загрязнению побережья.