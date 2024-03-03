Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хулиганов, которые жестоко избивали прохожих и выкладывали видео, задержали в Ивано-Франковске — ОВА

Хулиганов, которые жестоко избивали прохожих и выкладывали видео, задержали в Ивано-Франковске — ОВА

Фото: https://pixabay.com

Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину – потерпевшую.

Полиция задержала молодых людей, которые на улицах Ивано-Франковска нападали на одиноких прохожих, преимущественно пожилых мужчин и женщин, иногда с применением газовых баллончиков.

Об этом сообщила начальник Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

“Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину – потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания”, – написала она.

Онищук заверила, что все совершенные преступления получат надлежащую правовую оценку, а правоохранители проследят за тем, чтобы подобное больше не повторилось.

“Совместно с руководством правоохранительных органов области провели совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем. Такие поступки позорны и абсолютно недопустимы в нашем обществе”, – заявила начальница ОВА.

Напомним, ранее полиция начала уголовное производство из-за видео в Сети, на котором неизвестные нападают на жителей Ивано-Франковска, в том числе пожилых людей.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация