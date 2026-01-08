ТСН в социальных сетях

Вьюга, штормовой ветер и сильный гололед: где объявлено штормовое предупреждение

© Associated Press

В пятницу, 9 января, в ряде областей Украины содержатся сложные погодные условия. В частности, ожидаются снег и метель, а также гололедица.

Об этом предупреждают синоптики Укргидрометцентра, подчеркнули в ГСЧС.

Ночью в пятницу и утром ожидаются значительный снег и метели в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также в Киеве. Облачно дожди с мокрым снегом накроют Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Кроме того, синоптики предупреждают о штормовом ветре (15-20 м/с) и вьюге. Сильное ненастье накроет Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую области.

На дорогах большинства областей Украины будет очень скользко. Из-за гололеда объявлен I уровень опасности

"Водители и пешеходы, будьте максимально внимательны. Из-за сильного ветра и гололеда ситуация на дорогах может быть критической", - отмечают спасатели.

Новость дополняется
