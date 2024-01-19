Хуситы атаковали корабль США, ночные воздушные тревоги: главные новости ночи 19 января 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для нескольких областей Читать далее –>
- Дело Гринкевича: суд арестовал трех фигурантов с залогом по полмиллиарда Читать далее –>
- Хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами Читать далее –>
- В ряде областей воздушная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>
- Сенат США принял временный бюджет во избежание шатдауна Читать далее –>
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