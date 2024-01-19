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Хуситы атаковали корабль США, ночные воздушные тревоги: главные новости ночи 19 января 2024 года

Хуситы атаковали корабль США, ночные воздушные тревоги: главные новости ночи 19 января 2024 года

Ракета / Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики для нескольких областей Читать далее –>
  • Дело Гринкевича: суд арестовал трех фигурантов с залогом по полмиллиарда Читать далее –>
  • Хуситы атаковали корабль США баллистическими ракетами Читать далее –>
  • В ряде областей воздушная тревога из-за ракетной опасности Читать далее –>
  • Сенат США принял временный бюджет во избежание шатдауна Читать далее –>

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