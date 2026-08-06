Хуже, чем в 2022 году: министр предупредил о новом кризисе из-за ударов России по портам

Нападение на украинский порт / © Associated Press

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Массированные российские атаки на украинские морские порты во время уборочной кампании и удары по международным грузовым судам, экспортирующим зерно через Чёрное море, могут спровоцировать новый глобальный продовольственный кризис. По своим последствиям он окажется даже более масштабным, чем в начале полномасштабной войны в 2022 году.

Об этом заявил министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий в интервью немецкому изданию Spiegel.

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По словам министра, если блокировка морского экспорта продлится несколько месяцев, мировой рынок столкнётся с острым дефицитом зерна, ведь Черноморский регион обеспечивает около 70% мирового экспорта пшеницы.

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«Мы движемся в том же направлении, и ситуация может оказаться даже хуже, чем в 2022 году», — подчеркнул Высоцкий.

Экспорт украинского зерна по морю практически остановлен

Министр сообщил, что после серии прямых атак на международные грузовые суда во второй половине июля судовладельцы и экипажи отказываются заходить в порты Одесской области. В результате морской экспорт украинской сельскохозяйственной продукции через Черное море фактически полностью прекратился.

До июля около 85% аграрного экспорта Украины осуществлялось именно через черноморские порты. Остальные объемы перевозились преимущественно по железной дороге и автомобильным транспортом, однако эти маршруты не способны полностью заменить морскую логистику.

Высоцкий отметил, что в июле под российскими ударами оказались практически все грузовые суда, работавшие на экспортном направлении. По его словам, российские войска атакуют не только сами корабли, но и портовую инфраструктуру, используя ракеты и беспилотники.

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Блокада экспорта ставит под угрозу новый урожай

По словам главы Минагрополитики, Россия сознательно усилила атаки именно в период уборки урожая, когда аграрии получают основной доход для финансирования следующей посевной кампании.

Он пояснил, что средства от реализации летнего урожая используются для посева озимых культур, а прибыль от озимых обеспечивает финансирование следующего производственного цикла. Если производители не смогут экспортировать зерно, они могут остаться без оборотных средств, что поставит под угрозу будущий урожай.

Для поддержки аграриев правительство готовит программу льготного кредитования, которая должна частично компенсировать финансовые потери производителей. В то же время Высоцкий предупредил, что если нынешний кризис продлится более шести месяцев, украинский аграрный сектор столкнется с чрезвычайно серьезными проблемами.

Смогут ли альтернативные маршруты спасти ситуацию?

Министр отметил, что наиболее реалистичной альтернативой морскому экспорту остается маршрут через Румынию, однако его пропускная способность ограничена.

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По его словам, переориентация логистики требует времени, а другие транспортные коридоры позволяют экспортировать максимум половину урожая. Кроме того, уже осенью в Украине может возникнуть нехватка элеваторных мощностей для хранения зерна, если морской экспорт не будет возобновлен.

Новые механизмы обеспечения безопасности судоходства

Комментируя возможность дипломатического урегулирования ситуации, Высоцкий заявил, что Украина рассматривает все варианты обеспечения безопасности гражданского судоходства в Чёрном море.

В то же время он отметил, что возвращение к модели «зернового соглашения», действовавшей в начале полномасштабной войны, вряд ли возможно, поскольку она не обеспечила долгосрочных гарантий. По словам министра, Украина заинтересована в создании нового механизма, который обеспечит безопасный экспорт продовольствия и не допустит развития нового глобального продовольственного кризиса.

Напомним, что Россия значительно усиливает военные действия на море в Чёрном море, прибегая к применению тяжёлых противокорабельных ракет против гражданских иностранных судов вблизи портов Одесской области.

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