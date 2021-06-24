Хуже, чем в Африке: в Украине самая низкая в мире средняя продолжительность жизни

Причиной этого называют очень низкую рождаемость.
Средняя продолжительность жизни в Украине ниже, чем на планете, включая Африку.
Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова во время всеукраинского форума "Украина 30. Здоровая Украина" 24 июня.
"На сегодняшний день средняя продолжительность в Украине не только мужчин, а населения в целом ниже, чем средняя по Земному шару, учитывая Африку и другие страны", — сказала она и добавила, что это вызвано длительным сохранением слишком низкого уровня рождаемости в стране.
Стоит отметить, что ранее в Госстате сообщали, что в Украине смертность почти вдвое превышает рождаемость.
Напомним, 22 июня президент Владимир Зеленский представил программу "Здоровая Украина". В частности, она предусматривает популяризацию здорового образа жизни, развитие спортивной инфраструктуры в общинах, доступность спорта для всех слоев населения, обеспечение инклюзии и безбарьерности в спорте.
Президент отметил, что программа направлена на все возрастные категории и группы нашего населения и на достижение одной главной цели, которое одним предложением звучит так: "Украинцы должны жить дольше".