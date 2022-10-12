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"Хуже, чем в хлеву": как оккупанты загадили захваченный дом, в котором жили (видео)

"Хуже, чем в хлеву": как оккупанты загадили захваченный дом, в котором жили (видео)

Дата публикации
Просмотры
1990
Время на прочтение
1 мин
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"Хуже, чем в хлеву": как оккупанты загадили захваченный дом, в котором жили (видео)

скриншот с видео

Оккупанты живут среди мусора и полного беспорядка.

Российские военные на ранее оккупированной территории загадили дом, который забрали у местных жителей, где и поселились.

Соответствующее видео опубликовал СтратКом ВСУ.

На ролике заметно кучу мусора в доме. В этом беспорядке жили оккупанты. Среди разбросанных на полу вещей – одежда, патроны, бутылки из-под воды и упаковки из-под продуктов и другие бытовые отходы.

"Там, где живут свинособаки, там хуже, чем в хлеву", — отметили в СтратКоме ВСУ.

Напомним, ранее ВСУ показали захламленную позицию сбежавших из-за наступления украинских бойцов российских оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
1990
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