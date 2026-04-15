«Хуже уже быть не может»: Зеленский сделал тревожное заявление о нехватке Patriot

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время США сосредоточили свое внимание на войне в Иране. Это уже сказалось на Украине.

Об этом глава государства заявил в интервью изданию ZDF.

"Они постоянно контактируют с Ираном и не имеют времени на Украину", - сказал Зеленский, вероятно, имея в виду американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Реклама

По словам президента, «если война будет продолжаться дольше, то у Украины будет меньше оружия».

"У нас сейчас такой дефицит, что хуже уже не будет", - сказал Зеленский о ситуации с Patriot.

К слову, в начале апреля Зеленский выразил обеспокоенность, что продолжавшаяся война США против Ирана может еще больше подорвать поддержку Украины со стороны Америки. Тогда глава государства заявил, что Киев готовится к сокращению поставок критически необходимых ракет ПВО Patriot, необходимых для перехвата российских баллистических ракет.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина впервые имеет достаточно оружия для защиты от ударов РФ Кроме того, по его словам, сейчас государство не только обороняется, но и способно наносить ответные удары по территории страны-агрессорки России.