Хвалит Путина и отрицает существование Украины: СБУ сообщила о подозрении топ-менеджерке "Роснефти"

Служба безопасности собрала доказательную базу на коллаборантку Татьяну Грабович, которая входит в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти". Она публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, а также отрицает существование нашего государства.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что известно о предательнице

Раньше женщина жила в Виннице и была помощницей экс-нардепа-регионала Сергея Кивалова. Но в 2014 году переехала в Москву, где получила российское гражданство и устроилась в один из департаментов нефтяного монополиста РФ. Там она отвечает за финансирование "Роснефтью" пропагандистских проектов Кремля, направленных на распространение фейков об Украине.

На своей странице в Instagram с миллионом подписчиков она отрицает существование Украины. Предательница также публиковала поздравления по случаю фейковых выборов на временно оккупированных территориях нашего государства.

Кроме того, в декабре 2022 года Грабович презентовала свою псевдоисторическую книгу, в которой повторяет кремлевские нарративы о якобы отсутствии Украинской государственности. После проведенных экспертиз СБУ констатировала: эти "произведения" направлены на поддержку вооруженной агрессии РФ и отбеливание военных преступлений страны-агрессора.

Поскольку злоумышленница находится на территории России, добавляют в СБУ, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против нашего государства.

Накануне реальный срок заключения получила еще одна агент ФСБ. Она передавала агрессору геолокации Сил обороны и объектов критической инфраструктуры в Донецкой области.

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