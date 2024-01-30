Восхвалял террористов и поддерживал агрессию РФ: суд осудил настоятеля УПЦ МП

Клирик писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.
Настоятеля храма УПЦ (МП), восхвалявшего террористов Захарченко, Гиви и Моторолу, осудили.
Об этом сообщает СБУ.
Речь идет о настоятеле одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП). Священнослужитель в своих соцсетях называл вооруженную агрессию РФ "гражданской войной" в Украине и восхвалял террористов Захарченко, Гиви и Моторолу.
Кроме того, он прощал публикации и комментарии прессслужбы РПЦ, где оправдывали захват части территории нашего государства и героизировали российских оккупантов.
"Вместе с этим клирик регулярно распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства верующих разных конфессий", — говорится в сообщении.
Клирика также осудили из-за пророссийских нарративов для маскировки преступных действий. Их он писал в соцсетях под вымышленным псевдонимом.
Сотрудники СБУ разыскали и задержали злоумышленника после того, как он пытался скрываться от правосудия по разным адресам в нескольких областях Украины.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу России.
"С учетом полного сотрудничества со следствием, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Расследование проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры", — добавили в СБУ.
Также мы сообщали, что Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве агента ФСБ, который шпионил за Третьей штурмовой бригадой и хотел устроиться на оборонный завод.
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