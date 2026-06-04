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Хватает ли Украине ракет для Patriot, чтобы отбить атаки РФ: военный эксперт откровенно ответил
Украина получает ракеты в Patriot регулярно, но слишком малыми партиями. Военный эксперт Иван Ступак объяснил, почему ПВО не хватает боеприпасов для отражения массированных атак.
Западные партнеры регулярно поставляют Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако эти боеприпасы поступают слишком малыми партиями.
Об этом в эфире Киев24 сообщил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.
Хватит ли ракет для отражения атак РФ
Он прокомментировал заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время его визита в Киев по поводу стабильных — едва ли не ежедневных — поставок ракет в Украину, объяснив, что ключевая проблема заключается именно в объемах помощи.
По словам Ступака, боеприпасы к ЗРК Patriot часто привозят чуть ли не поштучно, тогда как для уничтожения российских скоростных целей требуется значительное количество противоракет.
«Несколько раз и президент Украины говорил о том, что чуть ли не поштучно мы их завозим. То есть не партиями по 10, 20, 30 единиц, а поштучно. Давайте вспомним последнюю атаку. Было восемь „Цирконов“, только восемь. И нам нужно не менее восьми ракет. Специалисты говорят, что там коэффициент один к двум, то есть на каждую такую ракету нужно две противоракеты от Patriot», — отметил Иван Ступак.
Эксперт добавил, что ситуацию существенно усложняет ограниченность мирового производства. В частности, японское предприятие Mitsubishi Heavy Industries производит всего около 860 таких ракет в год, причем этот объем рассчитан на заказ со всего мира.
Несмотря на то, что Украина ранее смогла договориться с некоторыми государствами, чтобы те уступили свое место в очереди на получение противоракет, возникли новые трудности. По словам Ступака, производство требует немедленной оплаты, а с финансированием этих поставок возникли определенные накладки.
Поставка оружия для Украины — последние новости
Напомним, Украина может получить системы Patriot раньше 2030 года. Зеленский назвал условие выкупа очереди и объяснил причины дефицита ракет PAC-3.
Также Марк Рютте в Киеве подтвердил продолжение поставок зенитных ракет для Украины и анонсировал увеличение мощностей оборонпрома США и Европы.
Следует заметить, что США вдвое подняли цену на Patriot для Швейцарии и отложили поставки. К тому же США снова задерживают поставки и не называют точных дат.