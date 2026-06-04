Хватает ли Украине ракет для Patriot, чтобы отбить атаки РФ: военный эксперт откровенно ответил

Patriot / © Минобороны Украины

Реклама

Западные партнеры регулярно поставляют Украине ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Однако эти боеприпасы поступают слишком малыми партиями.

Об этом в эфире Киев24 сообщил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Хватит ли ракет для отражения атак РФ

Он прокомментировал заявление Генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время его визита в Киев по поводу стабильных — едва ли не ежедневных — поставок ракет в Украину, объяснив, что ключевая проблема заключается именно в объемах помощи.

Реклама

По словам Ступака, боеприпасы к ЗРК Patriot часто привозят чуть ли не поштучно, тогда как для уничтожения российских скоростных целей требуется значительное количество противоракет.

«Несколько раз и президент Украины говорил о том, что чуть ли не поштучно мы их завозим. То есть не партиями по 10, 20, 30 единиц, а поштучно. Давайте вспомним последнюю атаку. Было восемь „Цирконов“, только восемь. И нам нужно не менее восьми ракет. Специалисты говорят, что там коэффициент один к двум, то есть на каждую такую ракету нужно две противоракеты от Patriot», — отметил Иван Ступак.

Эксперт добавил, что ситуацию существенно усложняет ограниченность мирового производства. В частности, японское предприятие Mitsubishi Heavy Industries производит всего около 860 таких ракет в год, причем этот объем рассчитан на заказ со всего мира.

Несмотря на то, что Украина ранее смогла договориться с некоторыми государствами, чтобы те уступили свое место в очереди на получение противоракет, возникли новые трудности. По словам Ступака, производство требует немедленной оплаты, а с финансированием этих поставок возникли определенные накладки.

Реклама

Поставка оружия для Украины — последние новости

Напомним, Украина может получить системы Patriot раньше 2030 года. Зеленский назвал условие выкупа очереди и объяснил причины дефицита ракет PAC-3.

Также Марк Рютте в Киеве подтвердил продолжение поставок зенитных ракет для Украины и анонсировал увеличение мощностей оборонпрома США и Европы.

Следует заметить, что США вдвое подняли цену на Patriot для Швейцарии и отложили поставки. К тому же США снова задерживают поставки и не называют точных дат.

Новости партнеров